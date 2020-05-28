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Gündem

Ali Erbaş açıkladı: Cuma namazı öncesi 1003 şükür kurbanı kesilecek

Koronavirüs salgını sonrası ibadete kapanan camiler yarın Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş camilerin avlularında alınacak geniş önlemlerle kılınacak olan Cuma namazı öncesi 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:02:00 -
Ali Erbaş açıkladı: Cuma namazı öncesi 1003 şükür kurbanı kesilecek

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak.

Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00'de merkezi camilerde 1003 şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız." dedi.

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