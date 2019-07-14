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Ali Erbaş: 15 Temmuz ihanetin yıldönümüdür

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir mesajı yayınlayana Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "15 Temmuz, ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür" dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:09
Ali Erbaş: 15 Temmuz ihanetin yıldönümüdür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "15 Temmuz, ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'da kirli dünyasını İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen terör şebekesinin vatana, varlığa, birliğe, kardeşliğe, istiklal ve istikbale kastettiğini belirtti.

"15 Temmuz ihanetin yıldönümüdür"

Tarihten beri nice zorlukların üstesinden gelen aziz milletin, yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla dinine, değerlerine, hürriyetine, bağımsızlığına ve hukukuna sahip çıktığını bildiren Erbaş, "15 Temmuz, ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür. Hain darbe girişimi, Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle, bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edilmiştir. Dış güdümlü bir terör örgütü olan FETÖ'nün itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketi olduğu bütün yönleriyle ortaya çıkmış ve karanlık yüzü ifşa olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi açıkça göstermiştir ki bu topraklarda yüce dinimiz İslam'ın en doğru şekilde bilinmesi oldukça hayati bir mesele haline gelmiştir. Zira doğru şekilde karşılanmayan her ihtiyaç istismara açık hale gelmekte, İslam'ın hakikatleri konusundaki cehalet ve yanlış bilgi, pek çok bireysel ve toplumsal sorunlara neden olmaktadır. Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığımız, yanlış bilgilerle dini kavram ve değerler üzerinden toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya yönelik bütün söylem ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yapmaya, sahih dini bilgi ve doğru bir yöntemle milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye devam edecektir. Bu vesileyle hain darbe girişimine karşı mücadele ederken canını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, gösterdiği büyük cesaret ve direnişten dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:09
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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