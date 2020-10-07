Ali Edizer’i hedef alan laikçi yobazların pohpohladığı yaşam biçimi işte bu… Rezilliğe bakar mısınız! ‘Sadece kadınla minik bir beraberliği olmuş’

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Doktor Ali Edizer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle laikçi linçe maruz kaldı. Kemalist basın ve tetikçiler tarafından hedef gösterilen Edizer, çalıştığı kurumdan uzaklaştırıldı. Aldatmaya karşı yaptığı bir konuşma sırasında sarf ettiği, “Gül gibi bir yuva yıkılmış, neden boşanmışlar? Niye? ‘Koca aldattı’ diye. Ayıptır, günahtır. Niye aldatıyorsunuz? Allah size ruhsat vermiş. Aldınız, bir başkasını da sevdiniz onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı?” sözleri nedeniyle Edizer’i hedef gösteren laikçi tayfadan ise her gün yeni bir rezil haber geliyor.

Karısını aldattı, evli kadına sapık görüntü yolladı

Laikçilerin pek sevdiği filmlerin başrol oyuncusu Cem Özer’in, evli bir kadına gönderdiği rezil görüntüleri ifşa oldu. Kendisi gibi evli olan Menekşe Keskin isimli bir kadına görüntü yolladığını kabul eden Cem Özer, “11 yıl önce Almanya’da bir gece beraber olduk. 6-7 sene önce sosyal medyadan tekrar sevişmeye başladık. Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Pandemi döneminde tekrar 35 dakika görüştük. Nişanlığı olduğunu söyleyen bir adam bana şantaj yaptı. Bu bir kumpas. Karımdan özür diliyorum. Karım beni affedecektir.” dedi.

“Minik bir beraberliği olmuş”

Eşi Pınar Dura, Cem Özer’e destek çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Dura, “Yaklaşık 9 yıldır birlikteyiz, 3 senedir de evliyiz. Biz de küslükler, ayrılıklar yaşayabiliriz. Aramızda minik bir ayrılık geçmişti. O sırada Cem bekarken, Almanya’da o kadınla minik bir beraberliği olmuş” diye konuştu.

Kokuşmuş zihniyetin rezil yaşamı

Ali Edizer, aldatma karşıtı bir konuşma yaparak İslam’ın müsaade ettiği ikinci eş formülünü gündeme getirdi. Onu linç eden laikçiler, ezbere cümleler kurarak gericilik yaftası yapıştırdı. Malum mahallenin ileri gelenleri ise, eşini aldatmak şöyle dursun, bu rezillikleri savunacak kadar mide bulandırıcı bir hayat tarzını benimsemiş durumda!.. Eşini aldatmak yerine ikinci evlilik yapılması teklifini duyunca köpüren laikçiler, gayrı meşru ilişkiler yaşayarak kokuşmuş bir hayat tarzını savunuyor!.. Yaşanan her skandal, batıl bir ideolojinin kapı araladığı iğrençlikleri gözler önüne seriyor.