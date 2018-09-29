Ali Ece'den hakem eleştirisi: Bizim hakemlerin egolarının VAR'a trip attığı...

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettti. Maçın 41. dakikasında hakem Alper Ulusoy'un verdiği karar tartışmalara neden oldu.

Spor yorumcusu Ali Ece hakemi sert sözlerle eleştirdi:

''Bizim hakemlerin egolarının VAR'a trip attığı bir maç daha izliyoruz. Gözünün önünde olanı çalmayacak doğru kararı veremeyecek kadar kötü hakemsin bari VAR'a bak bir zahmet.''