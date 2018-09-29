Ali Ece'den hakem eleştirisi: Bizim hakemlerin egolarının VAR'a trip attığı...
Spor yorumcusu Ali Ece, Galatasaray'ın 1-0 galip geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını analiz etti.29 Eylül 2018 Cumartesi 02:56
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettti. Maçın 41. dakikasında hakem Alper Ulusoy'un verdiği karar tartışmalara neden oldu.
Spor yorumcusu Ali Ece hakemi sert sözlerle eleştirdi:
''Bizim hakemlerin egolarının VAR'a trip attığı bir maç daha izliyoruz. Gözünün önünde olanı çalmayacak doğru kararı veremeyecek kadar kötü hakemsin bari VAR'a bak bir zahmet.''
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