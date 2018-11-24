Ali Ece'den hakem açıklaması: Şu anda siz 2 defa enayisiniz

Yorumcu Ali Ece Tivibu ekranlarında Galatasaray Atiker Konyaspor maçını yorumladı.

"2 defa enayisiniz"

Tartışmalı pozisyonu yorumlayan yazarımız Ali Ece, "Hakemlik yapacaksanız gözleriniz iyi görecek ve beyniniz iyi çalışacak. VAR bir bilgisayar ve duygusu yok. Serdar Aziz ise duygusuna yenik düştü. Hüseyin Göçek masa başında oturanlara sorumluluk veriyor ve bu Türk futbolu için daha büyük tehlike. Hakemlere geçen sezon siz enayisiniz demiştim, şu anda siz 2 defa enayisiniz diyorum" dedi!