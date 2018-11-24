Ali Ece'den hakem açıklaması: Şu anda siz 2 defa enayisiniz
Spor yorumcusu Ali Ece, Galatasaray Konyaspor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'i çok sert bir dille eleştirdi.24 Kasım 2018 Cumartesi 02:46
Yorumcu Ali Ece Tivibu ekranlarında Galatasaray Atiker Konyaspor maçını yorumladı.
"2 defa enayisiniz"
Tartışmalı pozisyonu yorumlayan yazarımız Ali Ece, "Hakemlik yapacaksanız gözleriniz iyi görecek ve beyniniz iyi çalışacak. VAR bir bilgisayar ve duygusu yok. Serdar Aziz ise duygusuna yenik düştü. Hüseyin Göçek masa başında oturanlara sorumluluk veriyor ve bu Türk futbolu için daha büyük tehlike. Hakemlere geçen sezon siz enayisiniz demiştim, şu anda siz 2 defa enayisiniz diyorum" dedi!
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