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Spor Ali Ece’den çarpıcı yorum! ‘Ligin altını oymaya devam edecek’
Spor

Ali Ece’den çarpıcı yorum! ‘Ligin altını oymaya devam edecek’

Beşiktaş dün karşılaştığı Sivasspor’u evinde yendi. Spor yorumcusu Ali Ece önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:34:00 -
Ali Ece’den çarpıcı yorum! ‘Ligin altını oymaya devam edecek’

Beşiktaş Sivasspor mücadelesinde Hakan Arslan’ın kırmızı kartı maça damga vurdu. Spor yorumcusu Ali Ece’nin karşılaşmaya dair yorumları dikkat çekti.

Ali Ece şunları söyledi:

Kaleci Ersin’in 3. dakikadaki kurtarışı çok kritikti çünkü bu sezon ilk golü atan Beşiktaş ile ilk golü yiyen Beşiktaş arasında oyun gücü açısından zaman zaman gece ile gündüz kadar fark olabiliyor. Güven’in golünde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi çok tartışıldı, yazının ilerleyen bölümünde tartışmaya dair ben de naçizane fikirlerimi belirteceğim. Gol pozisyonunda tartışmasız olan ise Ghezzal’in bu tarz yarım alandan ceza alanı içine gönderdiği havadan milimetrik paslar-ortalarının Beşiktaş için çok değerli olduğu. Hele Aboubakar gibi en değerli hücum silahının olmadığı bir maçta ekstra değerli. Devre arasında Hakan Arslan’ın cep telefonlu itirazdan atılmasıyla Sivasspor 10 kişi kaldı ve ikinci yarıda Beşiktaş tam da Sergen Yalçın’ın istediği gibi sabırlı bir total kontrol oyunu oynadı. Goller de bu sabrın ve oyunun mutlak kontrolünün doğal sonucu oldu. Devre arasında adrenalin seviyesi bir milyon olan Hakan Arslan’a telefonu kim verdi? Son tahlilde Hakan’ın o esnada etrafında olanlar mutlaka ikinci sarıyı görmeden onu oradan çekip alsalar Sivasspor’un hayrına olmaz mıydı? Saha içi ve VAR hakemlerine, onları yönetenlere, atayanlara kimsenin güveni kalmadı. Bu daha başlangıç, haftalar ilerledikçe bu güvensizlik ligin altını oymaya devam edecek. Daha topun çizgiyi tamamen geçip geçmediğini bile göremiyoruz!

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