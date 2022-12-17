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Gündem Ali Bektan'dan Türkiye için Haarp silahı uyarısı! Girit'ten düğmeye basıldı, o şehre dikkat
Gündem

Ali Bektan'dan Türkiye için Haarp silahı uyarısı! Girit'ten düğmeye basıldı, o şehre dikkat

Büyük İstanbul depremine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken araştırmacı yazar Ali Bektan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 17:31:00 -
Ali Bektan'dan Türkiye için Haarp silahı uyarısı! Girit'ten düğmeye basıldı, o şehre dikkat

Araştırmacı yazar Ali Bektan, İstanbul'da yakın zamanda doğal bir deprem beklemediğini söyledi.

Haarp saldırılarına ilişkin tetikte olunması mesajı veren Ali Bektan, Türk halkının uyanık olması gerektiğini kaydetti.

Her Açıdan Youtube kanalında konuşan Bektan, "Eğer Haarp’tan yapmazlarsa uzun yıllar İstanbul’da deprem olmaz. Adamların insafına kalmış bir şey bu artık. Bu sistemi engelleme üzerine çalışan bilim adamları var. Bu konuda Rusya ile görüşülüyor. Sürekli İstanbul’da deprem olacak diye algı operasyonları yapılıyor. 2000 yılında da benzer haberler ortaya atıldı. Millet kara kışta dışarlarda yatıyordu. Tetikte olmamız lazım. Türkiye şu an birçok ülke tarafından önem kazanmış durumda. Neyi bekleyebiliriz çözemiyoruz. Girit’te bulunan Haarp gemisinin buradaki yaşanacak olası bir olayla bağlantısı olabilir. Mesafe bizlere bir hayli yakın konumda çünkü. Deprem konusuna hazırlıklı olmamız lazım. Mesela Van depreminin esasında asıl sebebi İran’dır. Çünkü hedef Van değildi" dedi.

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