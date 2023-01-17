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Siyaset Ali Babacan'ın SİHA'lara yönelik ifadelerine CHP'li Özcan tepki gösterdi: PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?
Siyaset

Ali Babacan'ın SİHA'lara yönelik ifadelerine CHP'li Özcan tepki gösterdi: PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "İktidara gelirsek hükümetin dokunulmaz olarak gösterdiği İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız" ifadelerine tepki gösterdi. Babacan'a yönelik Özcan, "Terörle mücadele konusunda bu ülkenin İHA’lara SİHA’lara senden daha çok ihtiyacı var" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 12:26:00 - 2023-01-17 12:42:43
Ali Babacan'ın SİHA'lara yönelik ifadelerine CHP'li Özcan tepki gösterdi: PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?

CHP'li Tanju Özcan Babacan'ın ifadelerine tepki gösterdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA ve İHA'lara yönelik sözlerine kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li Tanju Özcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Babacan'ın sözlerine ilişkin, "Terör örgütlerine karşı kullanmayacağına dair HDP-PKK’ya akşamdan verilmiş sözün mü var?" ifadelerini kullandı.

'PKK'YA SÖZÜN MÜ VAR?"

CHP'li Özcan, Babacan'a yönelik, "Terörle mücadele konusunda bu ülkenin İHA’lara SİHA’lara senden daha çok ihtiyacı var. Sen bu İHA’lara SİHA’lara dokunacağım derken Terör örgütlerine karşı kullanmayacağına dair HDP-PKK’ya akşamdan verilmiş sözün mü var?" dedi

 

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Yorumlar

Mustafa

Ulan sizde aynısız, sanki Reis olmasa bu iha siha çıkacaktı, vesayetle, ne iş yaptınız, nede yaptırdınız, pkkya en rahat alanı siz açtınız, sizden düzgün adam göster.

ümitt

Pkk,'ya sözü var gibi görünüyor Bilderberg'cinin...
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