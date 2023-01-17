Ali Babacan'ın SİHA'lara yönelik ifadelerine CHP'li Özcan tepki gösterdi: PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?

CHP'li Tanju Özcan Babacan'ın ifadelerine tepki gösterdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA ve İHA'lara yönelik sözlerine kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li Tanju Özcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Babacan'ın sözlerine ilişkin, "Terör örgütlerine karşı kullanmayacağına dair HDP-PKK’ya akşamdan verilmiş sözün mü var?" ifadelerini kullandı.

'PKK'YA SÖZÜN MÜ VAR?"

CHP'li Özcan, Babacan'a yönelik, "Terörle mücadele konusunda bu ülkenin İHA’lara SİHA’lara senden daha çok ihtiyacı var. Sen bu İHA’lara SİHA’lara dokunacağım derken Terör örgütlerine karşı kullanmayacağına dair HDP-PKK’ya akşamdan verilmiş sözün mü var?" dedi