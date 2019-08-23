Ali Babacan'ın partiyi ne zaman kuracağı belli oldu

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan yeni parti çalışmalarına hız verdi. Babacan'ın ekibinde yer alan bir siyasetçi yeni partinin ne zaman kurulacağını ve Babacan'ın ne zaman ortaya çıkacağını açıkladı.

Ak Parti Kurucular Kurulu Üyeliğinden istifa ettikten sonra yeni parti kuruluşu çalışmalara hız veren Ali Babacan'ın ne zaman ortaya çıkacağı belli oldu. Babacan'ın ekibinden bir siyasi isim, yeni partinin ne zaman kurulacağını ve partinin hedeflerinin Ali Babacan tarafından ne zaman açıklanacağını söyledi.

Uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkacak olan Ali Babacan kuracağı yeni parti ile ilgili hedeflerini ve temel ilkelerini açıklayacak.

Yeni parti ne zaman kurulacak?

Yeni parti kuruluşu için hazırlıkların devam ettiği Ali Babacan cephesinde belli bir aşama kaydedildiği öğrenildi. Babacan'ın ekibinden bir ismin yeni partinin kuruluş tarihi için 2019 Aralık'ı işaret etti. "Kasım sonu, Aralık başı" itibariyle partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. Kaynaklar, şu anda erken seçim olasılığı görülmediği için partinin kuruluşunun "aceleye getirilmemesi" yönünde karar alındığı bildiriyor.

Ekibin öncelikle "insan kaynağı" noktasında çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Kamuoyuna yansıyan isimlerin haricinde yeni partide olacak diğer isimlerin kim olacağı noktasında ise herhangi bir bilgi verilmiyor.

Daha önce AK Parti'de kritik görevlerde bulunan çok sayıdaki isminde Ali Babacan'ın ekibinin içerisinde görev alacağı konuşuluyor.

Yeni genel merkez binası için ise arayışın devam ettiği hatta bazı seçeneklerin değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.

Kadro var, politikalara kafa yoruyoruz

Babacan ve arkadaşlarının kendilerini nasıl konumlandıracağı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Babacan'ın ekibinden bir siyasetçi ise bu mesele hakkında şu cevabı veriyor:

"Kendimizi herhangi bir siyasi kalıpla sınırlamak istemiyoruz. Türkiye'ye baktığınız zaman, sosyal hatlar gerilmiş, içeride ekonomik sorunlar var, iç politikada sorunları, dış politika sorunları var, toplumsal barış konusunda endişeler var, bütün bu endişe ve sorunları çözecek politika söylemine yapılanmaya ihtiyaç var.

"Bunu Türkiye'yi kuşatıcı kucaklayıcı bir kadro ve bu kadronun oluşturacağı çözüm politikaları diye tanımlamak daha doğru. Şu anda ANAP'ın 4 eğilimi Türkiye'yi kucaklamaya yetmez, keza 2002 AK Partisi de. Çünkü o günden bugüne Türkiye'de ve dünyada çok şey değişti. İsimlendirmelerle kafa yormayacağız.

"Bu sorunları çözecek kadro var ve kadroların üreteceği politikalara kafa yoruyoruz."

Babacan ekibi, "AK Parti içindeki, eğitimli, kentli" seçmenin kendi partilerine kayacağını hesaplıyor.

Oy oranı

Partinin oturacağı seçmen kitlesi dışında, alacağı oy oranı da önemli. Ancak şu anda bu konuda somut bir çalışma yapılmadığı için net bir oy oranı ifade edilmiyor.

Babacan'ın ekibi: Lider değil, kadro hareketi olacak

Babacan hareketi, daha çok 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile anıldı. Gül'ün yeni parti oluşumu içinde yer almamakla birlikte, destek verdiği biliniyor.

Ancak Babacan'ın "karizmatik bir lider olamayacağı, bu nedenle Gül'ün gölgesinde kalacağı" yorumları da sık sık yapılıyor. Babacan ekibi, bu eleştirilere şu yanıtı veriyor:

"Zaten biz, bu bir lider hareketi değil, kadro hareketi diye yola çıkıyoruz. Bu bir avantajdır.

"İkinci dünya savaşı karizmatik liderlerin kaprislerinin yol açtığı yol açtığı bir faciadır. Onun için ortak akıl ve kadro hareketi olarak ortaya çıkıyoruz."