Ali Babacan'ın "Londra Sermayesi" açıklamasını hatırlatan Arseven'den zor soru!

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Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Londra'dan temiz para getireceğim." açıklamasından sonra başlayan "kirli para-temiz para" tartışmasına değindi.

Arseven, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gezi kalkışmasından sonra dönemin Başbakan Yardımcısıyken yaptığı röportajı aktardı.

"Muhterem Ali Babacan, AK Partili Başbakan Yardımcısı iken, Gezi Olayları’nın, Gezi Tezgâhı’nın arkasında 'Londra ve İstanbul Sermayelerinin” olduğunu söyledi!" diyen Arseven, Babacan'a şu soruyu yöneltti: Muhterem Ali Babacan’ın “Türkiye’nin yükselişini önlemek için Gezi Olayları’na destek verdi!” diyerek işaret ettiği Sermaye… Nasıl “Temiz Sermaye” olabilir ki?

Arseven'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Basın Danışmanı Azmi Bey aradı.

“Sayın Başkan’ın selâmları var. ABD’ye gidiyoruz, gelirseniz memnun oluruz.” dedi.

Hazır vizemiz vardı.

Gittik.

Zamanın Başbakan Yardımcısı Muhterem Ali Babacan da oralarda.

İş görüşmeleri, yatırım görüşmeleri filan derken bir ortamda buluştuk.

Hamburger yoktu masada, Türk Usulü bir şeyler vardı.

Bir röportaj fırsatı.

Bendeniz, “Gezi Olayları’nın arka plânı” hakkında sorular yönelttim kendilerine.

Sayın Erdoğan, “Faiz Lobisi”ne dikkat çekiyordu ya…

Acaba, dönemin Ak Partili Başbakan Yardımcısı (Ve şimdinin Londra’da temiz sermaye arayan CHP Genel Başkanı’nın masadan ortağı) Muhterem Ali Babacan ne düşünüyordu bu hususta?

Muhterem Babacan, bugün de internet ortamında duran söyleşide,

“Gezi Olayları’nın arkasında Türkiye’nin büyüyüp güçlenmesini çekemeyen dış ve iç güçlerin olduğunu” vurguladı.

Gezi Olayları’nın arkasındaki “ekonomik güçlere” işaret ederken de…

Hani Sayın Kılıçdaroğlu “Tertemiz Londra Sermayesi”nden bahsediyor ya bugün…

Muhterem Ali Babacan, AK Partili Başbakan Yardımcısı iken,

Gezi Olayları’nın, Gezi Tezgâhı’nın arkasında “Londra ve İstanbul Sermayelerinin” olduğunu söyledi!

Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsızlık duyan “Londra ve İstanbul Sermayeleri” Gezi Olayları için el ele vermişler o günlerde!

Türkiye ekonomisini bozmak için!

Vurgun için!

Muhterem Ali Babacan, 22 Ekim 2013’de aynen böyle dedi!

Ak Partili Başbakan Yardımcısı olarak bunları söyleyen Muhterem Ali Babacan, bugün masadan ortağı Sayın Kılıçdaroğlu’nun “Londra’da Temiz Sermaye Arayışı” hakkında ne düşünür acaba?

*

Kim nereye gitmiş, nerede ne yemiş, bizi ilgilendirmez de…

Batı sermayesine, hele işgalci tezgâhçı, faizci, darbeci İngiliz Sermayesi’ne “temiz sermaye” derseniz, bizim de diyeceğimiz bir şeyler olur işte!

Temiz sermaye diye bir şey varsa da, çok azdır dünyada.

Kirlilik oranları değişir sadece ve en kirlileri de “Londra”da!

Muhterem Ali Babacan’ın “Türkiye’nin yükselişini önlemek için Gezi Olayları’na destek verdi!” diyerek işaret ettiği Sermaye…

Nasıl “Temiz Sermaye” olabilir ki?