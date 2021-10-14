  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ali Babacan'ın kurduğu tezgah devrildi
Gündem

Ali Babacan'ın kurduğu tezgah devrildi

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir vatandaşa soru soran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kurduğu tezgah vatandaşın cevabıyla devrildi. Babacan'ın tuzağına düşüp soruya cevap veren vatandaş, çelişkili açıklamarıyla kendisini de gülünç duruma düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 00:52:00 - 2021-10-14 01:32:22

Ankara'nın Haymana ilçesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Vatandaşın 'Şu anda korku dünyası var. İnsan telefonda dahi konuşamıyor, dinlenmekten çekiniyor' sözleri üzerine araya giren Ali Babacan, 'telefonla arayan anketçi hangi partiye oy vereceksiniz dediğinde insanlar ne diyor' diye sorarak korku iklimi olduğu algısı yaptı. Babacan'ın bu sorusu üzerine araya giren vatandaş, saniyeler önce yaptığı 'Korku dünyası var' şeklindeki sözlerini unutarak 'Mecbur Ak Parti'yi söylüyoruz. Bundan daha iyisi yok diyoruz' dedi.

Sözleriyle komik duruma düştü

Babacan'ın korku iklimi olduğu şeklindeki tezgahı, telefonda konuşmakta çekindiğini söyleyen vatandaşın sokakta kalabalık içinde rahatça Ak Parti taraftarı olmadıgını söylemesi ile devrilirken, vatandaş da çelişkili sözleriyle komik duruma düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Rusya'dan müthiş hamle! Anlaşmaya varıldı
Ekonomi

Türkiye ve Rusya'dan müthiş hamle! Anlaşmaya varıldı

Türkiye ile Rusya Federasyonu, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlanması konusunda mutabakata vardı. ..
Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı
Gündem

Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı

Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy’deki ‘kaynak saç’ borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları..
İran'a savaş tehdidi: Seçenekler masada
Dünya

İran'a savaş tehdidi: Seçenekler masada

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer konusunda devam eden müzakerelerde sürenin kısaldığını, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay