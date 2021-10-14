Ali Babacan'ın kurduğu tezgah devrildi

Ankara'nın Haymana ilçesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Vatandaşın 'Şu anda korku dünyası var. İnsan telefonda dahi konuşamıyor, dinlenmekten çekiniyor' sözleri üzerine araya giren Ali Babacan, 'telefonla arayan anketçi hangi partiye oy vereceksiniz dediğinde insanlar ne diyor' diye sorarak korku iklimi olduğu algısı yaptı. Babacan'ın bu sorusu üzerine araya giren vatandaş, saniyeler önce yaptığı 'Korku dünyası var' şeklindeki sözlerini unutarak 'Mecbur Ak Parti'yi söylüyoruz. Bundan daha iyisi yok diyoruz' dedi.

Sözleriyle komik duruma düştü

Babacan'ın korku iklimi olduğu şeklindeki tezgahı, telefonda konuşmakta çekindiğini söyleyen vatandaşın sokakta kalabalık içinde rahatça Ak Parti taraftarı olmadıgını söylemesi ile devrilirken, vatandaş da çelişkili sözleriyle komik duruma düştü.