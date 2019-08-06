Ali Babacan'ın hangi ittifakta yer alacağı belli oldu

Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ali Babacan’ın ekibinde partinin ne zaman sahneye çıkacağına dair fikir ayrılığı yaşanıyor.

Babacan’ın ekibindeki bir grubun görüşü, partinin kuruluşunun ertelenmesi ve ekonomideki gelişmelerin beklenmesi yönünde.

AK Parti’den istifa eden eski bakan Ali Babacan partileşme çalışmalarını sürdürürken, kendisi ile birlikte hareket eden ekipte fikir ayrılıkları oluşmaya başladı. Ali Babacan’ın ekibinde partinin kuruluşunun ertelenmesi görüşüne karşı çıkanlar var. Partinin kuruluşunun ertelenmemesini isteyenlerin gerekçesi ise, erken seçim ihtimalinin güçlenmesi. Ertelemeye karşı çıkan ekip, 2020’de erken seçim olacağını ve seçime girebilmek için en geç son baharda partinin kurulması gerektiğini belirtiyor.

Hangi ittifakta yer alacak?

YeniÇağ'ın haberine göre, Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün ortaya çıkan bu görüşlere henüz net bir yaklaşım göstermediği ifade edilirken, yeni parti çalışmalarında yer alan bir isim, yaşanan bir diğer tartışmanın da kurulacak olan partinin mevcut ittifaklar içerisinde yer alıp almayacağı olduğunu belirtti. Babacan’ın yakın ekibinde, Cumhur İttifakı’nda yer alınması durumunda Erdoğan ve AK Parti’ye olan itirazlarının geçersiz kalacağı ve iktidara alternatif bir parti görünümünün verilemeyeceği görüşünün ağırlıkta olduğu ifade edildi. Ancak Millet İttifakı’na da, kabul görülmeme ihtimali nedeniyle sıcak bakılmadığı, partinin kurulacak yeni bir ittifakta yer alabileceği ya da tek başına hareket edeceği belirtildi.