Ali Babacan'ın gizli planı deşifre oldu! Şu işe bak sen yahu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın liderlere yaptığı gizli buluşmalarda gündeme getirdiği "Parlamenter Sisteme Geçiş Dönemi Yönetim Şekli" ile ilgili planı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu açıkladı. Babacan’ın sunduğu iki taslağın diğer liderlerce olumlu karşılandığını vurgulayan Yeneroğlu, o planın detaylarını Fikret Bila'ya anlattı. İşte Deva Partisi'nin o planı...

6 lider de Kabine'de bakan olacak!

Yeneroğlu, geçiş öneminde “Cumhurbaşkanı Kabinesi” modelinin uygulanmasını önerdiklerini belirtti. Bu modele göre seçilecek cumhurbaşkanın başkanlığında bir kabine kurulacak ve 6’lı Masa’nın liderleri bu kabinede bakan olarak görev alacaklar. Yeneroğlu, Babacan’ın da gündeme getirdiği DEVA Partisi’nin önerilerini şöyle sıraladı:

Geçiş süreci için 6 ay yeterli

1-Geçiş süreci için 6 ayın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören anayasa değişikliği de yapılmalı ve 3 ay sonra yürürlüğe girmeli. Toplam olarak 6 ay artı 3 ay; 9 aylık süre yeterli olacaktır.

Mevcut bakan sayısı artırılabilir

2-Mevcut anayasaya göre yürütme organının yetkileri tek başına cumhurbaşkanının elinde. Cumhurbaşkanı tek başına yürütme organı. Geçiş sürecinde cumhurbaşkanı bu yetkisini nasıl kullanacak? Bunun liderler düzeyinde belirlenmesi gerekir. Biz bu yetkinin katılımcılık anlayışı içinde ‘cumhurbaşkanı kabinesi’ ile mutabakat içinde kullanılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Liderler cumhurbaşkanı kabinesinde yer almalı. Mevcut durumda 16 bakan var, bu sayı artırılabilir. Bu liderlerin karar vereceği bir konu olur.

Adayın kim olacağı en önemli konu değil!

3- Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bu aşamada en önemli konu değil. Geçiş sürecinin yol haritasının ve uygulanacak temel politikaların öncelikli olarak mutabakatla kararlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda uzlaşmaya varıldıktan sonra kamuoyu aydınlatılmalı.

En geç Ocak'ta aday belirlenir

Biz geçiş sürecinde izlenecek yol haritası taslağımızı hazırladık. 2 Ekim’de yapacak liderler toplantısında mutabakata varılırsa, Ekim-Kasım aylarında izlenecek temel politikalar çalışılır ve kamuoyu aydınlatılır. Aralık ayı sonu veya Ocak ayında ortak aday belirlenir. Seçim Mayıs veya Haziran 2023’te olacağına göre bu çalışmalar rahatlıkla yetiştirilir.

Cumhurbaşkanı adayı taahhütname imzalar

4- Liderler yol haritası üzerinde mutabakat sağladıktan sonra ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Cumhurbaşkanı adayı, geçiş dönemi uygulamaları ve uygulanacak temel politikalar ortak taahhütte bulunur.