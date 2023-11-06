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Gündem Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Gündem

Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-06 14:18:00 -
Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti.

DEVA Partisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Ali Babacan ve babası Hilmi Babacan’ın fotoğrafı paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.”

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