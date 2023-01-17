Ali Babacan'ı öttüren ülke belli oldu! O önemli detayı böyle duyurdu

Ali Babacan'ın, tıpkı Baykar'ı hedefe koyan ve "Türkiye'nin drone ihracatına yaptırım" öneren CIA ajanı Michael Rubin gibi hareket ettiğini belirten Mahmut Övür, "Rubin'in, FETÖ'cülerin ve Ali Babacan'ın aynı zaman diliminde Baykar'a saldırmaları tesadüf mü? ABD'nin yeni 'bizim çocukları' boş durmuyor!" ifadelerini kullandı.

Övür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Kriz çıkar" çıkışı, Ali Babacan'ın "Bırakır gideriz" tehdidi ve Meral Akşener'in hâlâ İmamoğlu'nu öne çıkaran hesabı, altılı masayı sarsmakla kalmadı umut bağlayanları da şaşkına çevirdi.

Anlayacağınız altılı masa muhalefeti daha adayını bile açıklamadan çöküşe geçmiş durumda. Çünkü bu birliktelik "ilkeler" üzerinden değil, koltuk pazarlığı üzerinden inşa ediliyor.

Mesela cumhurbaşkanı yardımcılığı veya her partiye bir bakanlık verilmese masa devam eder mi?

Etmeyeceğini Davutoğlu açık açık söyledi. Demokrasi, ülkenin krizden çıkarılması, işin bahanesi... Bu yüzden hem altılı masa bir bütün olarak hem de her parti tek başına ne yapacağını bilmiyor, oraya buraya saldırıyor.

Baksanıza Akşener bile "Dilimde tüy bitti" diyen Kılıçdaroğlu'na rağmen hâlâ CHP'nin içinden elini çekmiyor. Kendi partisinin reklamlarında bile CHP'li belediye başkanını kullanıyor.

Masanın belki de en şaşkını ve ölçüyü kaçıran ismi, AK Parti'yi çökerteceği umuduyla alkışlanan Ali Babacan... Ölçüyü öyle kaçırdı ki Türkiye'yi savunma alanında birinci lige taşıyan şirketler arasında yer alan ve "harp tekniği"ni değiştiren Baykar'a bile saldırdı.

Tıpkı Baykar'ı hedefe koyan ve "Türkiye'nin drone ihracatına yaptırım" öneren CIA ajanı Michael Rubin gibi. Rubin'in, FETÖ'cülerin ve Ali Babacan'ın aynı zaman diliminde Baykar'a saldırmaları tesadüf mü? ABD'nin yeni "bizim çocukları" boş durmuyor!"