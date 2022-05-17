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Siyaset Ali Babacan'dan skandal vaat! Senden de bu beklenir
Siyaset

Ali Babacan'dan skandal vaat! Senden de bu beklenir

Ali Babacan, FETÖ ile iltisaklı olduğu için ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 14:37:00 -
Ali Babacan'dan skandal vaat! Senden de bu beklenir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FETÖ ile iltisaklı olduğu için ihraç edilen KHK'lıları görevlerine iade edeceklerini belirterek büyük bir skandala imza attı. OHAL KHK'ları ve kamudan ihraçlarla ilgili çözüm önerilerinin yer aldığı eylem planını açıklayan Babacan, "Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK’lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz. İnsanları KHK zulmüyle adaletsizliğin pençesine sürükleyen herkesin gözünün içine bakarak ‘Adalet’ diye haykıracağız" diyerek FETÖ'nün dümen suyunda olduğunu bir defa daha gösterdi. 

 

 

 

 

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