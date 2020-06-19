Ali Babacan'dan skandal sözler
Gezi isyanı sonrası Türkiye'nin otoriterleştiğini ileri süren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Zaten ondan sonra dikiş tutmadı" iddiasında bulunarak tepki topladı.
Gezi kalkışmasının ardından Türkiye'nin otoriterleştiğini savunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Zaten ondan sonra dikiş tutmadı" iddiasında bulunarak bir skandala imza attı.
Babacan, Gezi isyanından sonra 'yetkin' olarak nitelediği insanların yavaş yavaş devre dışı kaldığını öne sürdü ve "Türkiye 2013'ten beri kendine gelemedi." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.