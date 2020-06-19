  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ali Babacan'dan skandal sözler

Gezi isyanı sonrası Türkiye'nin otoriterleştiğini ileri süren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Zaten ondan sonra dikiş tutmadı" iddiasında bulunarak tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:48:00 - 2020-06-19 14:33:25
Ali Babacan'dan skandal sözler

Gezi kalkışmasının ardından Türkiye'nin otoriterleştiğini savunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Zaten ondan sonra dikiş tutmadı" iddiasında bulunarak bir skandala imza attı.

Babacan, Gezi isyanından sonra 'yetkin' olarak nitelediği insanların yavaş yavaş devre dışı kaldığını öne sürdü ve "Türkiye 2013'ten beri kendine gelemedi." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

Ülkü Zeynep Babacan nereli?
Ülkü Zeynep Babacan nereli?

Biyografi

Ülkü Zeynep Babacan nereli?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Selim-76

yazık AKP koynunda yılan beslemiş, Tam Fetö ye selam çakma değil mı. Ey ahalı. yahu Geziyi kim yaptı. Babcan ne yazık ki, aynı zamanda marjinallere de selam çakıyor. sıyaset böyle olmaz. Akibet Abdullatif Şener dir.
  • Yanıtla

Ramazan

Bu da kivirtan cinsmis. Reis senin yanina adami essegi taniyan bir cambaz lazim mis.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı