Ali Babacan'dan skandal şarkıya destek!

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen Ali Babacan, FETÖ ve PKK yanlısı kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılan 'Susamam' isimli skandal şarkıya destek verdi.

Ali Babacan, Karar gazetesinden Yıldıray Oğur ile Ahmet Taşgetiren’e konuştu.

Babacan, Oğur'un 'En son bir rap klibi çıktı. “Susamam” adlı. İzleyebildiniz mi?' sorusuna, 'Evet izledim. Çok güzel hazırlanmış. Sorunlar ve kaygılar gayet güzel işleniyor. Harekete geçilmezse, bir şey yapılmazsa, susulursa olacaklardan herkesin sorumlu olduğu vurgulanıyor. Etkilendim doğrusu. Biz de susmadık. Susamadık. Karar verdik ve çalışıyoruz' dedi.