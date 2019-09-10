Ali Babacan'dan skandal şarkıya destek!
20 şarkıcı tarafından ortak seslendirilen 'Susamam' adlı provokatif şarkıya eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'dan destek geldi.10 Eylül 2019 Salı 12:08
AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen Ali Babacan, FETÖ ve PKK yanlısı kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılan 'Susamam' isimli skandal şarkıya destek verdi.
Ali Babacan, Karar gazetesinden Yıldıray Oğur ile Ahmet Taşgetiren’e konuştu.
Babacan, Oğur'un 'En son bir rap klibi çıktı. “Susamam” adlı. İzleyebildiniz mi?' sorusuna, 'Evet izledim. Çok güzel hazırlanmış. Sorunlar ve kaygılar gayet güzel işleniyor. Harekete geçilmezse, bir şey yapılmazsa, susulursa olacaklardan herkesin sorumlu olduğu vurgulanıyor. Etkilendim doğrusu. Biz de susmadık. Susamadık. Karar verdik ve çalışıyoruz' dedi.
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