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Ali Babacan'dan skandal şarkıya destek!

20 şarkıcı tarafından ortak seslendirilen 'Susamam' adlı provokatif şarkıya eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'dan destek geldi.

10 Eylül 2019 Salı 12:08
Ali Babacan'dan skandal şarkıya destek!

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen Ali Babacan, FETÖ ve PKK yanlısı kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılan 'Susamam' isimli skandal şarkıya destek verdi.

Ali Babacan, Karar gazetesinden Yıldıray Oğur ile Ahmet Taşgetiren’e konuştu.

Babacan, Oğur'un 'En son bir rap klibi çıktı. “Susamam” adlı. İzleyebildiniz mi?' sorusuna, 'Evet izledim. Çok güzel hazırlanmış. Sorunlar ve kaygılar gayet güzel işleniyor. Harekete geçilmezse, bir şey yapılmazsa, susulursa olacaklardan herkesin sorumlu olduğu vurgulanıyor. Etkilendim doğrusu. Biz de susmadık. Susamadık. Karar verdik ve çalışıyoruz' dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:08
  1. Ali Babacan
  2. Susamam şarkısı

YORUM YAZ

  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 21 dk önce
    Zurnanın ZIRT dediği yere geldik. Şimdi işin rengi belli oldu.
  • HACI HACI 24 dk önce
    Buda aslına rucu etmiş. Şeker katran ilişkisi
  • Kazım hürKazım hür24 dk önce
    Yazıklar olsun

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