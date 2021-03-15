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Siyaset Ali Babacan'dan ittifak açıklaması
Siyaset

Ali Babacan'dan ittifak açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023'teki seçim için ittifaklar konusunda açıklamalarda bulundu. CHP ve Saadet Partisi liderlerinin ittifak açıklamalarının kopyası bir çıkışta bulunan Babacan, Millet İttifakı'na göz kırptı

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:18:00 -
Ali Babacan'dan ittifak açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2023 seçimlerini, seçim ittifaklarını ve birçok konuyu değerlendirdi.

Cumhuriyet'e konuşan Babacan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçim bitince ittifak anlamsızlaşıyor. Kaldı ki son bir ayda diğer muhalefet partilerinin yaptıkları açıklamalara bakarsanız ittifak konusunda çok somut şeyler duymuyorsunuz. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Karamollaoğlu’nun yaptığı basın toplantısını dönüp bir izleyin. İkisi de “Seçim yaklaşınca bunu konuşuruz” diyorlar. Bizim de kendimize özel bir sebebimiz var. Kendi özgün kimliğimizi öncelikle oluşturmamız lazım. Erken aşamada herhangi bir siyasi partiye yakın görünür, erken aşamada ittifakın içinde gibi algılanırsak vatandaşlarımız bizi anlamak için çaba göstermez, “Bunlar onlarla beraber” derler, bitti. Kendi zihinlerinde bizi bir torbaya atarlar. Halbuki bizim yeni bir parti olarak kendi özgün kimliğimizi oluşturmamız gerekir.

- Peki, ittifaklarla ilgili kararınızı ne zaman vereceksiniz?

Seçim kararı alındığında... Ama olumlu-olumsuz, hangi ittifakla bilemiyorum.

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Yorumlar

yaşam koçluğu hokkabazlıktır

millet aç diyen muhalefet önce Afrika’daki açlık krizine baksın görün bakın Afrika’ya hiç tok bir fakir afrikalı var mı hepsi aç
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