Ali Babacan'dan ilginç çıkış: Eşime bile...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı Ankara'da ziyaret ettiğini söyleyen Habertürk yazarı Kübra Par, ziyaretle ilgili detayları yazdı.

Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ile ilgili sorduğu soruya Babacan'ın verdiği yanıtı şöyle aktardı:

"Sohbet bitmeden sözü aday konusuna getirdim. 'İYİ Parti tarafı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli yaklaşıyor. Siz de riskli buluyor musunuz?' diye sordum.

'Kübra Hanım ben bugüne kadar parti toplantılarımızda veya yakın çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda bu konuyu kesinlikle açmadım. Açılmasına da izin vermedim. Daha adayı tartışma aşamasına gelmedik. Size şöyle söyleyeyim, bu sabah eşim bile kahvaltı masasında bu bahsi açtı. ‘Seni bir vatandaş olarak dinliyorum’ dedim ama cevap vermedim' deyince epeyce güldük."