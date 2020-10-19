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Gündem Ali Babacan'dan hükümete akılalmaz suçlama
Gündem

Ali Babacan'dan hükümete akılalmaz suçlama

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs pandemisi üzerinden hükümete suçlamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:07:00 - 2020-10-19 15:16:05
Ali Babacan'dan hükümete akılalmaz suçlama

AK Parti'yi sandıkta yenemeyen muhaliflerin gazına gelerek Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni kuran Ali Babacan, hükümeti hedef alan açıklamalarda bulundu.

Partisinin Karabük 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Babacan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi üzerinden yaptığı suçlamalarında akla ziyan ifadeler kullandı.

Şehir hastaneleriyle sağlık alt yapısını güçlendirerek koronavirüse karşı etkin mücadele yürüten Türkiye'nin bu hamlelerini görmezden gelen Ali Babacan, algı operasyonu yapma çabası içine girdi ve "Vatandaşın sağlığına göz dikmiş durumdasınız, ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz" dedi.

Türkiye'den gelişmiş ülkelere yardım eli

Türkiye, sağlık sistemleriyle adeta sınıfta kalan İngiltere, İtalya ve İspanya gibi pek çok dünya ülkesine de yardım elini uzattı.

Ülkemizin bu güçlü mücadelesinde şehir hasteneleri önemli bir rol üstlendi. Tüm bunlara rağmen Babacan, "Böyle salgın yönetilmez, böyle ülke yönetilmez" ifadelerini kullanmak geri durmadı.

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Yorumlar

ali

Bu adam bu kafa ile nasıl bakanlık yapmış şaşıyorum.
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Nihal

bu adam elini ŞIKLATIP ekonomiyi çözecekti ya hani bir şıkla abra kadabra her şey elini şıklatmasına bağlıymış
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