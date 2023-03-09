Ali Babacan'dan HDP sorusuna alay eder gibi cevap!

Zehir zemberek sözlerle masayı terk eden Meral Akşener’in geri dönmesinden sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

Kılıçdaroğlu’nun aday olarak ilan edilmesinden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’na görüşme çağrısı yaptı. Sancar’ın çağrısına ilk olumlu cevap Özgür Özel’den geldi. Özel, Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret edebileceğini söyledi.

Yaşanan gelişmeler masayı terk edip geri dönen ortak Meral Akşener’e soruldu. Akşener, “CHP, HDP ile görüşebilir ancak masaya getiremez.” dedi.

'Haberim yok' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, HDP’ye ziyaret gerçekleştireceğini ve bunun doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

Habertürk TV canlı yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, “HDP’ye bakanlık verilecek mi?” sorusunu cevapladı.

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Soruya adeta seçmenle alay ederek cevap veren Babacan, “Benim bildiğim böyle bir şey gündemde yok. Yorum yapmanın da çok bir anlamı yok” dedi.