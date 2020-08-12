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Gündem

Ali Babacan'dan Galata Kulesi ve Sosyal medya açıklaması

Sosyal medyaya düşen Galata'da yıkım şeklindeki asılsız yorumlara ilişkin açıklama yapan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "sosyal medyayı ve Galata'yı koruyacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 23:16:00 -
Ali Babacan'dan Galata Kulesi ve Sosyal medya açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan Galata Kulesi'yle ilgili olarak sosyal medyada tarihe zarar verildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yapmış olduğu açıklamada, İddiaların asılsız olduğunu yıkılan duvarın sonradan ekleme olduğunu ve eklemeyi yapan şikret hakkında gerekenin yapılacağını belirtti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Baba'can Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi'nin restorasyonun ehil olmayan kişilere verilmesinin bir yıkım olduğunu açıkladı.

Babacan olayın sosyal medyada yer almasını da bu ortamın gücünü gösterdiğini söyledi.

Babacan, "sosyal medyayı ve Galata'yı koruyacağız." dedi.

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Yorumlar

ah tosun ah. sen böylemi olacaktın.
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Kocasolak

.... ne demek bilmiyorum diyenlere CANLI tarif. 
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