Ali Babacan'dan Galata Kulesi ve Sosyal medya açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan Galata Kulesi'yle ilgili olarak sosyal medyada tarihe zarar verildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yapmış olduğu açıklamada, İddiaların asılsız olduğunu yıkılan duvarın sonradan ekleme olduğunu ve eklemeyi yapan şikret hakkında gerekenin yapılacağını belirtti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Baba'can Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi'nin restorasyonun ehil olmayan kişilere verilmesinin bir yıkım olduğunu açıkladı.

Babacan olayın sosyal medyada yer almasını da bu ortamın gücünü gösterdiğini söyledi.

Babacan, "sosyal medyayı ve Galata'yı koruyacağız." dedi.