Ali Babacan'dan büyük pişkinlik! Yazıklar olsun sana

Altılı masanın mutabakat metnini yorumlayan Ali Babacan'ın "Avrupa görecek, 'aferin Türkiye'ye' diyecek" sözlerine bir tepki de Hikmet Genç'ten geldi. "Derler tabii derler... Daha ne istesinler. Türkiye'yi emperyalistlere peşkeş çekip ayağına prangayı vurdun mu aferin derler" ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"6'lı mutabakat metni FETÖ ve HDP'yi sevindirdiği gibi Batı'ya da umut oldu.

Muhalefet, Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiği için sevindirik olmuş Fransız.

Türkiye'deki seçimlerin Batı için hayati olduğunu Batılı siyasetçiler ve medyaları aylardır söylüyor.

E kendi paylarına haklılar. Kendi bağımsız egemen politikalarını üreten, meydan okuyan, bölgesel güç olan, oyun bozup oyun kuran, emperyalistlerin vahşi yüzüne ayna tutan ve çanlarına ot tıkayan, yükselişini engelleyemedikleri Türkiye'den elbette rahatsız olurlar.

Türkiye'nin dış politikasını '180 derece' değiştireceğini vaat eden By Kemal ve ortakları emperyalistler için bir umut...

Babacan da söylüyor zaten.

"'(Mutabakat metnine) Avrupa'dan da bakacaklar ve 'aferin Türkiye'ye, şuna bak!..' diyecekler"

Derler tabii derler... Daha ne istesinler. Türkiye'yi emperyalistlere peşkeş çekip ayağına prangayı vurdun mu aferin derler.

Hele sen İHA'ya SİHA'ya bi' dokun.., seni mest ederler!.."