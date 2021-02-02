Ali Babacan'dan Boğaziçi provokatörlerine tam destek: AK Parti'yi 'ülkeyi kutuplaştırmak'la suçladı

Dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kabe ile ilgili alçak bir provokasyona soyunan LGBTİ'li sapkınlar için 'Öğrencileri derhal salın' açıklaması yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün de öğrenci görünümlü provokatörlere destek veren ifadeler kullandı, iktidarı suçladı.

"Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gelişmeler hepimizi kaygılandırıyor." diyerek sözlerine başlayan Babacan, AK Parti iktidarını toplumu kutuplaştırmakla itham etti. Babacan, "Hükûmetin kutuplaştırma ve ötekileştirme üzerinden ürettiği iç siyaset artık ülkeye büyük zarar vermeye başladı. Ülkenin hiçbir sorununu çözemeyen yönetim, tamamen düşmanlıklar üzerinden kamuoyunu meşgul ediyor. Hükûmet ve yandaş basın, toplumun farklı kesimlerinin birbirine karşı tutum alacak, adeta nefret besleyecek bir atmosferi kendi eliyle oluşturuyor. Bu son derece tehlikeli bir durum. Ülkeyi yönetenlerin bunun farkında olması ve herkesin sağduyuyla davranması lazım." dedi.

'159 gencecik arkadışımız gözaltına alındı. Yazıktır, günahtır...'

HDP, CHP ve yasa dışı örgütlerin desteklediği Boğaziçi provokatörlerinin haklı olduğunu savunan Ali Babacan, "Öğrenciler haklı bir şekilde, Anayasa'nın kendilerine verdiği hak çerçevesinde protestolar yaptı. Demokratik bir toplumda herkes şiddet içermedikçe toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir. Dün 159 gencecik arkadaşımız gözaltına alındı. Öğrencilere şiddet uygulandı. Yazıktır, günahtır. Burası Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden birisi. Hiçbir kurumda öğrencilere karşı böyle bir uygulama kabul edilemez. Oradaki öğrenciler tamamen Anayasal haklarını kullanarak, 'rektörümüzü kendimiz seçmek istiyoruz' diyorlar. Boğaziçililerin bunun ötesinde bir talebi yok." diye konuştu.

'Halkın dini duygularını istismar ederek ötekileştirme...'

Babacan, LGBTİ'li azgınların Kabe-i Muazzama'ya yönelik hakaretini 'münferit olay' olarak değerlendirdi: "Dinimizin kutsallarına kimse dokunamaz, kimse saldıramaz. Türkiye’de inanç özgürlüğüne müdahale etmeye kimse cüret edemez. Ancak münferit olaylardan hareket ederek halkımızın dinî duygularını istismar edecek bir şekilde ötekileştirme ve kutuplaştırma, hükûmetin ve elindeki propaganda makinasının maalesef kötü bir alışkanlığı haline geldi."