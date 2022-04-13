Ali Babacan’dan 'asgari ücret' fırsatçılığı

YENİ AKİT/ANKARA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlenen iftar programında Konut Görevlileri Sendikası (Konut-Sen) Başkanı Uğur Gözel’i ve sendika üyelerini ağırladı. Babacan, konut görevlilerinin sorunlarını dinledi.

‘Fiyatlar sakinleşince yetişmek kolaylaşıyor’

Hayat pahalılığına dikkat çeken Babacan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon tam 34 sene iki veya üç haneli seyretti. Biz 2002’de devraldık, ekibimizle beraber enflasyonu 2 yılda tek haneye indirdik. Fiyatlar belli bir noktada sakinleşince arkasından yetişmek kolaylaşıyor. Sürekli enflasyonun, hayat pahalılığının olduğu bir ülkede ne kadar maaş zammı verilirse verilsin, bunun yetişmesi mümkün değil.”

‘Enflasyon artıyor’

“Asgari ücret aralık ayında büyük bir müjdeyle belirlendi. O gün ‘Asgari ücret ocak sonu gelmeden eriyecek’ dedim. O günün bakanları, ülkeyi yönetenler ‘Enflasyonu düşüreceğiz’ diyorlardı. Olmadı, sadece artıyor. Fiyatlar artıyor, gelir arkadan yakalamaya çalışıyor. Ama maalesef satın alma gücünde çok büyük kayıp var.”