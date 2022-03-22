Ali Babacan’dan alkol satan tekel bayisinde şov

YENİ AKİT ANKARA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin il kongresi için gittiği İzmir’de esnaf ziyaretleri yaptı. Burada alkol satan tekel bayisine giren Babacan, elektrik faturası ve dolar kuru şova başladı. Babacan, bu ay 8 bin 650 lira elektrik faturası ödediğini söyleyen tekel bayisi işletmecisine geçen sene kaç lira ödediğini sordu.

Tekel bayisinin “3 bin 400 lira civarında geliyordu” cevabı üzerine Babacan şunları söyledi:

“Bir kısmı enerji fiyatlarında dünyada yaşanan artış ama önemli bir kısmı kur artışı. Kur iki katına çıktı. Elektrik şimdi 8 bin lira geliyorsa, 4 bin lira olabilirdi. 3 bin liradan 4 bin liraya artabilirdi. Tüm dünyada öyle arttı. 8 bin lira olması tamamen kur farkı. Akraba bakan ile partili cumhurbaşkanı el ele verip kuru patlattılar. Maalesef A’dan Z’ye her şeye büyük zam geldi.”