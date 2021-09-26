Ali Babacan’dan alevi provokasyonu

DEVA Partisi, İstanbul'da ilk ilçe kongresini Eyüpsultan ilçesinde yaptı. Kongrede konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de yıllardır Alevi-Sünni tartışması çıkarmaya çalışan karanlık odaklara hizmet etti. Türkiye’de ateistler bile devletin en tepe makamlarına gelirken, Ali Babacan aleviler üzerinden toplumu kışkırtmaya kalkıştı. Babacan, devletin kasten 1 tek Alevi’yi bile devlet kademelerinde görevlendirmediği yalanını ortaya atarak provokatif açıklamalarda bulundu.,

Duvar’ın haberine göre Babacan şunları söyledi:

“Bakın geçenlerde yine burada İstanbul’da bir Cemevini ziyaret ettik. O vakfı, derneği yönetenler öyle bir şey söylediler ki içim burkuldu inanın. Gerçekten bu devlet nasıl böyle bir şey yapıyor dedim. Dediler ki ‘Bu ülkede 922 ilçe var, 1 tane Alevi kaymakam olmaz mı?’ dediler. ‘Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?’ dediler. ‘Bu ayrımcılık bu ötekileştirme niye?’ dediler. Siz eğer bütün vatandaşlarınıza eşit vatandaş diye bakmıyorsanız ve devlet yönetiminde tüm ülkenin vatandaşlarının hak ettikleri temsili sağlamıyorsanız, bu ülkenin vatandaşlarıyla aidiyet bağını kuramazsınız. İşte bu tam da beka meselesidir beka. Akşam yatıyorlar sabah kalkıyorlar beka beka. Asıl bu zihniyet var ya ayrıştırıcı zihniyet bu ülkenin beka sorunu o. Başka bir şey değil. Kurulduğumuz günden bu yana, Türkiye’de adalet arayan hiç kimseyi yalnız bırakmayacağımızı söyledik ve bırakmayacağız. Toplumsal barışımız için gereken her türlü adımı atacağız. Biz her zaman çözümün adresi olacağız. Hiçbir sorundan korkmayacağız, hiçbir sorunu inkâr etmeyeceğiz.”

Cancık’ın hoşuna gitti

Firari vatan haini Can Dündar da Ali Babacan’ın provokasyonundan memnun oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, Babacan’ın provokatif açıklamalarını destekledi.