Ali Babacan'dan 17-25 Aralık kumpasına akla ziyan yorum: 'Minik bir darbe girişimi'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkez binasının açılışının ardından Medyascope TV’nin sahibi gazeteci Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı.

İzleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Babacan, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının “minik bir darbe teşebbüsü” olduğu şeklinde akla zarar bir yorumda bulundu.

Sağduyusu çok kuvvetli olan halkın, bu teşebbüsün kasten yapılmış bir hazırlık olduğunu anlayıp tercihini çok açık kullandığını ifade eden Babacan, “Ancak, burada büyük bir yanlış, bir kişi eğer yanlış bir para, pul, rüşvet ilişkisine girdiyse, bir kişinin 17 defa, 20 defa aynı suçu işlemesini beklemezsiniz. Yani bekletip bekletip, dosyaları birleştirip de seçimden 3 ay sonra (önce) toplu şekilde gündeme getirdiğinizde, bunun amacının farklı olduğu ortaya çıkar” dedi.

"17-25 Aralık dosyalarının incelenmesinde fayda var"

O cepheden bakıldığında konunun çok net olduğunu belirten Babacan, “Ancak, 17-25 Aralık dosyalarının da bir noktada da tekrar bir incelenmesinde de ben fayda görürüm doğrusu. O günkü şartlarda o günkü iddiaların tarafsız ve bağımsız bir şekilde bir noktada gözden geçirilmesinde fayda var diye düşünürüm” diye konuştu.