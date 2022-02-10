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Siyaset Ali Babacan'a sert tepki: Amacınız ve patronlarınız aynı, sadece fitne çıkarma şekliniz farklı
Siyaset

Ali Babacan'a sert tepki: Amacınız ve patronlarınız aynı, sadece fitne çıkarma şekliniz farklı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, HDP ve sol partilerin görüşmelerine devam ettiği üçüncü ittifakı dışlamanın gerçekçi siyaset olmayacağını ifade etmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 19:35:00 -
Ali Babacan'a sert tepki: Amacınız ve patronlarınız aynı, sadece fitne çıkarma şekliniz farklı

 YENİ AKİT / ANKARA 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, açıklamalarına tepki gösteren TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “ ‘Ali Babacan, "HDP'yi dışlamak gerçekçi siyaset olmaz’ dedi. Nasıl dışlayabilirsiniz ki? Amacınız aynı, patronlarınız aynı, sadece fitne çıkarma şekliniz farklı” diye konuştu.

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