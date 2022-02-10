Ali Babacan'a sert tepki: Amacınız ve patronlarınız aynı, sadece fitne çıkarma şekliniz farklı
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, HDP ve sol partilerin görüşmelerine devam ettiği üçüncü ittifakı dışlamanın gerçekçi siyaset olmayacağını ifade etmesi tepkilere neden oldu.
YENİ AKİT / ANKARA
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, açıklamalarına tepki gösteren TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “ ‘Ali Babacan, "HDP'yi dışlamak gerçekçi siyaset olmaz’ dedi. Nasıl dışlayabilirsiniz ki? Amacınız aynı, patronlarınız aynı, sadece fitne çıkarma şekliniz farklı” diye konuştu.