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Medya Ali Babacan'a çok pis girişti! "Allah yarattı" demedi, sağlı-sollu daldı
Medya

Ali Babacan'a çok pis girişti! "Allah yarattı" demedi, sağlı-sollu daldı

"Partisini kuralı bir yıl oldu ama yaptığı gafları 40 yıllık siyasetçi yapmadı" ifadelerini kullanan Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın tam bir siyaset acemisi olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 12:27:00 -
Ali Babacan'a çok pis girişti! "Allah yarattı" demedi, sağlı-sollu daldı

"Partisini kuralı bir yıl oldu ama yaptığı gafları 40 yıllık siyasetçi yapmadı" ifadelerini kullanan Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın tam bir siyaset acemisi olduğunu belirtti. Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Ali Babacan, tam bir siyaset acemisi. Partisini kuralı bir yıl oldu ama yaptığı gafları 40 yıllık siyasetçi yapmadı. Milliyetçiliğin bu kadar yükseldiği bir çağda, Anayasa’dan Türk milleti ibaresinin çıkarılması tartışmaya açılır mı? İHA’ların, SİHA’ların milletin ortak gururu olduğu bir dönemde, Bayraktar için Azerbaycan’da, Ukrayna’da marşlar yazılırken, onlar hedef alınır mı? İsveç’te, Hollanda’da, Danimarka’da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim yakılırken, “Avrupa’dan ortak metne bakacaklar ve aferin Türkiye’ye diyecekler” denilir mi? Tabii aklını kraliçeye kiralık verirsen dersin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradan yüklendi. “Yazıklar olsun. Sen Batı’nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın?” diye çıkıştı. (...)"

 

 

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Yorumlar

Nur

Buna oy verenler pkk lı ve fötöcüler olur ancak milli olan müslüman osmanlı torununu türkler bu adam oy vermez dilerim siyasi hayatı 2023.14 mayısta biter meclise giremez masaları devrilesiciler maşa partiler gericiler terörist ve ülkeyi bölmek üzere toplanan bu masa seçimlerde büyük bir hezimet yaşar inşallah .

Zenci Musa

Bu adam küreselci haçlı-siyonistlerin bir piyonu.. Bu ihanet laflarını ağababaları istediği için söylüyor.. Diğer türlü akıl yürütmek geçerli değil. Adam düpe-düz ağababalarının diliyle konuşuyor.. Hainlik etmek demeokrası-memokrasi kılıfı altında serbest oldu bu memlekette..!
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