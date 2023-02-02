Ali Babacan'a çok pis girişti! "Allah yarattı" demedi, sağlı-sollu daldı

"Partisini kuralı bir yıl oldu ama yaptığı gafları 40 yıllık siyasetçi yapmadı" ifadelerini kullanan Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın tam bir siyaset acemisi olduğunu belirtti. Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Ali Babacan, tam bir siyaset acemisi. Partisini kuralı bir yıl oldu ama yaptığı gafları 40 yıllık siyasetçi yapmadı. Milliyetçiliğin bu kadar yükseldiği bir çağda, Anayasa’dan Türk milleti ibaresinin çıkarılması tartışmaya açılır mı? İHA’ların, SİHA’ların milletin ortak gururu olduğu bir dönemde, Bayraktar için Azerbaycan’da, Ukrayna’da marşlar yazılırken, onlar hedef alınır mı? İsveç’te, Hollanda’da, Danimarka’da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim yakılırken, “Avrupa’dan ortak metne bakacaklar ve aferin Türkiye’ye diyecekler” denilir mi? Tabii aklını kraliçeye kiralık verirsen dersin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradan yüklendi. “Yazıklar olsun. Sen Batı’nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın?” diye çıkıştı. (...)"