Ali Babacan'a animasyonlu gönderme! DEVA Partisi Genel Başkanı Kırmızı Oda'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırımızı Oda adlı diziye atıfta bulunularak hazırlanan animasyon filmde tiye alındı.
Ali Babacan'ın tiye alındığı "Kırmızı Oda" adlı animasyon film, sosyal medyada en çok izlenenler arasında girdi.
Babacan'ın Kırmızı Oda'da psikolog ile yaptığı görüşmeye ait anların yer aldığı video paylaşım rekorları kırdı.
Ali Babacan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde oturduğu koltukların hatırlatıldığı animasyonda, Babacan için, "Ah Babacan, ne çok kompleks biriktirmişsin kısacık ömründe" değerlendirmesi yapıldı.
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