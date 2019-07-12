Ali Babacan yeni parti kararını erteledi mi? Ekibinden açıklama yapıldı

18 yıl aradan sonra Ak Parti'den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararını ertelediği iddia edilmişti. İddialar sonrası Babacan'ın ekibinden cevap geldi.

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kurması beklenirken Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Babacan'ın yeni parti kurma kararını ertelediği, Ahmet Davutoğlu cephesinin ise yeni parti çalışmaları için hızlı hareket edeceği iddiasında bulunmuştu.

Babacan'ın ekibinden revize iddiasına cevap

RS FM'de 'Bi De Bunu Dinle' ve 'Söylemesi Bizden' programlarını hazırlayıp sunan Yavuz Oğhan, geçtiğimiz günlerde Babacan'ın yeni parti kurma girişimiyle ilgili aldığı bir bilgiyi paylaştı.

Oğhan, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Babacan'ın ekibi ile konuştum, 'planlamada bir değişiklik yok' diyorlar, hedef yıl sonuna kadar partiyi kurmaktı hala aynı noktada olduklarını söylediler, Davutoğlu ekibiyle de konuştum onların planlamasında da yine kendi açıklamalarına göre dünden bugüne bir değişiklik yok."