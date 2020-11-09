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Siyaset Ali Babacan yardımları kesen İBB’ye değil dağıtan AK Parti’ye kafayı taktı
Siyaset

Ali Babacan yardımları kesen İBB’ye değil dağıtan AK Parti’ye kafayı taktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti hükümetinin yaptığı sosyal yardımlara ilişkin açıklamaları vatandaşların büyük tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:42:00 -
Ali Babacan yardımları kesen İBB’ye değil dağıtan AK Parti’ye kafayı taktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Zonguldak ve Bartın İl Kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Hükümetin sosyal yardım politikalarını eleştirmeye çalışan Babacan, sözleriyle tepki çekti.

"Yardımlar devletin iktidar partisinin lütfu değil, haktır"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok sosyal yardımlara imza atan AK Parti hükümetini eleştirmeye çalışan Babacan, hükümetin vatandaşlara yardımı 'oy alırız' düşüncesiyle yaptığını iddia ederek "Bu yardımlar devletin iktidar partisinin lütfu değil, vatandaşımızın zaten hakkıdır ve biz onu yerine getirmek için yardım yapacağız. En önemlisi vatandaşlarımızı sosyal yardıma muhtaç durumdan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Diğer hükümetler neden yapmadı?

Babacan bu yardımların devletin lütfu değil vatandaşın hakkı olduğunu iddia ederken, AK Parti'den önceki hükümetlerin bırakın sosyal yardımları, vatandaşların emekli maaşlarını bile ödemekten aciz olduğunu ve AK Parti'den önceki hükümetlerin sosyal yardımlar yapamadığını unuttu. Sosyal medyada eski günleri hatırlatan vatandaşlar, Babacan'ın bu açıklamaları sonrası büyük tepki gösterdi.

"Madem haktı, İmamoğlu yardımları kesince neden sesin çıkmadı?"

Öte yandan büyük vaatlerle göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İBB'den yardım alan çok sayıda insanın yardımını kesti. Sosyal medyada Babacan'a bunu da hatırlatan vatandaşlar, Babacan'a "Madem haktı, İmamoğlu yardımları kesince neden sesin çıkmadı?" diye sordu.

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Yorumlar

Birbilen

Sen ekonominin koltuğunda otururken o yardımlar yapılmıyor muydu? Makarnacı denilmiyor muydu? Koltuk gedince mi bunlar aklına geldi, hain adam. Hain derken akparti ye değil milletede devlete hainlik eden anlamında söylüyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın...
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Mehmet

Hadi hadi yabancıların maşaları siz gevezeliğe devam edin
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