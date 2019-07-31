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Ali Babacan vekil transfer edecek mi? İşte sorunun cevabı

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına giriştiği iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile ilgili olarak son kulis bilgileri gelmeye başladı. Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, Babacan'ın vekil transferiyle ilgili önemli ipuçları verdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
Ali Babacan vekil transfer edecek mi? İşte sorunun cevabı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın milletvekili transferi ile ilgili "Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar" dediğini aktardı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Siyasette yeni oyun planı" başlığıyla yayımlanan yazısında Babacan'la ilgili kulis bilgisi paylaştı.

Selvi'nin yazısında aktardıkları şöyle:

"Bazı özel görüşmeler yaptığı biliniyor"

"Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan cephesinde de gelişmeler var. Babacan'ın milletvekili transferine sıcak bakmadığı biliniyordu. Babacan'ın 'Gelenler bagajıyla gelecek. Seçim döneminde bize yük olacaklar' dediği ifade ediliyor. Milletvekili transferi peşinde değil ama bazı özel görüşmeler yaptığı biliniyor.

"Erdoğan'ı kolladığı ifade ediliyor"

Babacan'ın AK Parti'den ayrılanlar şeklinde bir parti kurmak yerine liberal, merkez sağ ve soldan yeni beyinleri siyasete taşımayı amaçladığı söyleniyor. Babacan'ın bir yandan da Erdoğan'ı kolladığı ifade ediliyor. Birlikte yola çıktıkları isimlere göre Babacan'ın Erdoğan faktörünü daha çok dikkate aldığı söyleniyor.

"Alternatifli öneriyle çıkması bekleniyor"

Bu arada Babacan'ın parti programı da konuşulmaya başlandı. Parlamenter sistemi esas alacak olan Babacan'ın kamuoyunun karşısına alternatifli öneriyle çıkması bekleniyor.

-Güçlendirilmiş parlamenter sistem.

-Denge ve denetleme mekanizmaları yeniden düzenlenmiş başkanlık sistemi.

'Ekonominin önünü açan bir siyasal sistem' önerisi

Babacan'ı ön plana çıkaran ekonomideki başarısı oldu. Yeni partide de ekonominin ön plana çıkması bekleniyor. Ancak Babacan'ın sadece ekonomi değil, 'ekonominin önünü açan bir siyasal sistem' önerisi yapacağı söyleniyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
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