Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ittifaka dahil olacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir YouTube kanalında gündeme ilişkin konuştu.

"Pek çok konuda ortak cümleler kurabildiğimizi görüyorum"

Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na dahil olup olmayacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konuları konuşmak için henüz çok erken. Neler yapacakları konusunda kamuoyunu bilgilendirdiler, büyük bir dikkatle izliyorum. Örtüştüğümüz yerler de var, örtüşmediğimiz yerler de var. Devletin saydamlığı konusunda, aşağı yukarı pek çok konuda ortak cümleler kurabildiğimizi görüyorum. Önümüzdeki süreçte seçim kararı alınmadığı sürece bir ittifak arayışı içine girmek doğru değil. Dereyi görmeden paçayı sıvamak gibi bir tablonun doğru olmadığını düşünüyorum."