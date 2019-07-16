'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu görüştü' iddiası!

'Fırıldak Sebo' lakaplı yazar Sebahattin Önkibar, yeni parti çalışmaları hakkında, "Aktaracaklarım kulis fısıltıları değil kesin bilgilerdir" diyerek flaş bir iddiada bulundu.

Sebahattin Önkibar, yeni parti konusunda Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu arasında pürüz olduğunu belirterek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yakın zamanda canlı yayına katılıp geçmişte yaşananlara ve güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulunacağını söyledi.

İşte Önkibar'ın o yazısı:

Birkaç hafta önce aracılar Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ı buluşturur. Ancak, Abdullah Gül bu görüşmeye karşı çıkarak şöyle demiştir:

“Ahmet Davutoğlu kamuoyunda dinci imajı ile bilinir ve böyle biri bizim yeni partimizde olmamalıdır…”

Gül de benim gibi yardımcı olsun

Gül’ün bu menfi bakışına ve rezervine rağmen Babacan ile Davutoğlu bir araya gelir.

Uzun müzakereler sonunda Ahmet Davutoğlu Babacan’a şunu söyler:

“Tamam Ali Bey genel başkanlığınıza evet deyip yardımcınız olmayı kabul ediyorum ama bir şartım var.”

Babacan “Nedir” deyince Davutoğlu devam eder:

“Sayın Abdullah Gül’de gelsin benim gibi sizin yardımcınız olmayı kabul etsin.”

Ali Babacan:

”Sayın Gül bu aşamada aktif görev almayı istemiyorlar. Bize yol gösterecekler.”

"Gül'ü utandıracağım"

Davutoğlu:

”Bunun adı fırsatçılık ve pusuya yatmaktır. Abdullah Bey siyaset peygamberi ya da birilerinin kayyımı gibi davranmaktan vazgeçmeli, yani sahneye çıkıp bizler gibi açıktan meydan okumalı...”

Gül ile Davutoğlu arasında köprüler atılmış durumda ki bunun nedenlerinden biri de Abdullah Bey’in Davutoğlu’nu “Tayyib’in gizli adamı” olarak görmesi ve sunmasıdır.

Ahmet Davutoğlu, Gül’ün bu yakıştırması bağlamında yakın çevresine şunu söylüyor:

“Önümüzdeki günlerde iki ayrı TV kanalına çıkıp Tayyip Erdoğan’ın yaptığı yanlışları ortaya koyup, bana o yakıştırmayı yapan Sayın Gül’ü utandıracağım.