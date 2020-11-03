Ali Babacan rotasının kaydığını itiraf etti: Çok şükür muhafazakar değiliz!

AK Parti’den ayrılarak kurduğu DEVA Partisi’nin başına geçen Ali Babacan, halktan istenilen ilgiyi göremeyince rotasını şaşırdı.

Kemalist Sözcü gazetesinden skandallarıyla ünlü İsmail Saymaz’a konuşan Babacan birbirinden tuhaf sözler sarfetti.

Rotasının kaydığının itirafı

Sözcü muhabiri Saymaz, Babacan'ın partisinin Gaziantep Kongresi'nde sakallı ve başörtülü vatandaşların çoğunlukta olmadığını iftiharla anlatarak “Ne mescit arayan sakallı amcalar var, ne de dini içerikli sloganlar atılıyor. Sakalsızlar sakallılardan, başı açık kadınlar kapalılardan çok” hezeyanında bulunacak kadar ileri gitti.

Saymaz kongrede edindiği ‘gayri muhafazakar’ izlenimi Babacan’a sordu. Babacan ise verdiği cevapta “Öyle bir iddiamız yok çok şükür. Biz kendimizi ne muhafazakar, ne sağ, ne sol diye tanımlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte Babacan’ı o skandal ifadeleri;

“Öyle bir iddiamız yok çok şükür. Biz kendimizi ne muhafazakar, ne sağ, ne sol diye tanımlıyoruz. Bizi bir araya getiren; ilkeler, değerler ve daha iyi bir Türkiye. Bu şekilde tanımlayan partiler var. Bu partiler dar bir kesime hitap ediyor. Onlardan aldığı destek yüksekse diğer kesimi dışlıyor. Böyle yapmak istemiyoruz. Toplumun muhafazakar olmayan kesimleri açısından iktidarın yaptığı ne kadar kötü iş varsa, hem muhafazakarlığa, hem dindarlığa, hem İslam dinine eksi yazıyor.”

Erdoğan’ın güvenliğini diline doladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan güvenlik önlemlerini de muhalefet malzemesi yapan Babacan, Erdoğan’ın topluma yaklaşamadığını iddia etti.

Babacan şu komik iddiada bulundu;

“Erdoğan topluma karışamıyor. Çok yaklaşılamıyor, kendisi de yaklaşamıyor. Tepkiden korkuyorlar belli ki. Kolay değil, bizim yürüdüğümüz gibi her yerde yürümek. Mesela Diyarbakır caddelerinde yürüsün… Bilemiyorum, çok kolay olmayabilir. Önce etrafını boşaltmaları lazım.”