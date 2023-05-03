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Siyaset Ali Babacan PKK/PYD'ye terör örgütü diyemedi! Lafı bakın nasıl evirip çevirdi...
Siyaset

Ali Babacan PKK/PYD'ye terör örgütü diyemedi! Lafı bakın nasıl evirip çevirdi...

Yeniakit Publisher
2023-05-03 13:49:00 -
Ali Babacan PKK/PYD'ye terör örgütü diyemedi! Lafı bakın nasıl evirip çevirdi...

7'li koalisyon ortaklarından olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı Youtube yayınında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD'ye terör örgütü diyemedi.

YouTube'da Babala TV kanalında yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'a katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Suriye'nin kuzeyinde terör devletine müsade edecek misiniz?" diye soruldu.

"TERÖRÜ BİR KENARA AYIRMAMIZ LAZIM"

Terör örgütleriyle ilgili dolambaçlı bir cevap veren Babacan, PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirse de aynı şeyi Suriye uzantısı YPG/PYD için söyleyemedi.

Babacan, "Terörü bir kenara ayırmamız lazım. Terör herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. PKK bir terör örgütüdür. ABD de Avrupa da bunu bu şekilde tanımlamış durumda" dedi.

Soruyu soran vatandaşın "PYD de YPG de" uyarısının ardından sözlerine devam eden Babacan "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynımı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var. Bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslarası bir tanımı var. Bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor." şeklinde konuştu.
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