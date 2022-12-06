Ali Babacan ne demek istedi? 6’lı masa papa mı seçecek?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, 6'lı masanın aday belirleme sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Sürecin 'beyaz duman' ile neticeleneceğini söyleyen Babacan, "En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" dedi. 'Beyaz Duman' kavramı, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur olarak biliniyor. Babacan'ın dile getirdiği ilginç benzetme, "Aday mı seçiyorsunuz Papa mı seçiyorsunuz?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı üzerinden derin krizler baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün, "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kılıçdaroğlu'nun söyleminden bir gün önce katıldığı canlı yayında, CHP liderine kapıyı kapatarak adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, "Bu iki isim olursa 'hayır' demeyiz" demişti.

6'lı masanın dokuzuncu toplantısından da aday isminin çıkmaması kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.

Gelişmeler üzerine masanın temsilcileri, kendi mahallelerinin gazını almak için 'adaylık' konusunda çeşitli söylemlerde bulunmaya başlamışlardı.

"BEYAZ DUMAN TÜTTÜĞÜNDE HAYIRLI OLSUN DİYECEĞİZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı Fox TV canlı yayınına konuk oldu.

Aday için bir isim listesi belirleyeceklerini belirten Babacan, "Uygun gördüğümüz isimleri liderlerle istişareye başlayacağız. En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Gazeteci Murat Bardakçı da konuyu gündemine taşıyarak, özetle;

“Babacan’ın bahsettiği “beyaz duman”ın ne olduğunu herhalde bilirsiniz: Papalık makamı herhangi bir sebeple boşaldığında kardinaller yeni Papa’yı seçmek için Vatikan’daki Sistine Kilisesi’ne kapanıp dünya ile teması keser, oylama üstüne oylama yaparlar. Sonuç vermeyen her oylamanın ardından kilisenin bacasından siyah duman yükselir, yeni Papa seçildiği zaman beyaz duman görünür.

Ali Babacan “beyaz duman” demekle işte bunu kastediyor ama benzetmesinde bir garabet var: Altılı masada sanki cumhurbaşkanı adayı değil, Papa seçiliyor!” diye yazdı.