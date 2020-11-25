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Siyaset Ali Babacan nankörlükte CHP’yi solladı
Siyaset

Ali Babacan nankörlükte CHP’yi solladı

DEVA Partisi’ni kurduktan sonra AK Parti hükümetini eleştirmek için sık sık kendi söylemleriyle çelişen Ali Babacan, bu kez hükümeti 28 Şubat cuntacılarına benzeterek nankörlükte CHP’yi bile solladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:07:00 -
Ali Babacan nankörlükte CHP’yi solladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yalova İl Kongresinde tepki çeken açıklamalarda bulundu.

28 Şuıbat darbesini gerçekleştiren cuntacıların ve sonrasında kurulan koalisyonun açtığı tüm yaraları saran AK Parti’ye yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunan Ali Babacan, “28 Şubat sürecinde askerî vesayetin ülkemizi soktuğu karanlığa benzeyen bir baskı ortamındayız şu an. Hatta bugün, eleştiren, muhalefet eden hemen cezaevine gönderiliyor. Şu an bakın ülkemiz adeta bir düşünce suçluları ülkesi olmuş durumda. Bugünkü iktidar, fikrini beğenmediği vatandaşı, haberini beğenmediği gazeteciyi, twitini beğenmediği öğrenciyi cezaevine atıyor. Evet, 28 Şubat karanlığında inanan insanlara zulmettiler, ama KHK gibi yargı yolunu adeta bertaraf edip çoluk çocuk açlığa mahkum bırakılmayı bu iktidar döneminde gördük. Evet, 28 Şubat karanlığında asker medyaya baskı yaptı ama, onlara muhalif basın yayınlarına devam etti. Ben iktidar partisinin kuruluş günlerine bakıyorum, basının üzerinde bu kadar baskı yoktu. Basın rahat haber yapıyordu. Biz onlarca gazetecinin sadece muhalif oldukları için cezaevine atıldığını bu iktidar döneminde gördük” ifadelerini kullandı.

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