Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Bülent Arınç, Cemil Çiçek! Nikahta buluştular..
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile TBMM eski başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AK Partili eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen'in nikâhında buluştu. Nikahın şahitliğini Şimşek ile Babacan'ın birlikte yapması dikkat çekti.
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen'in nikah töreni dikkat çeken isimleri buluşturdu.
TBMM eski başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'in de hazır bulunduğu törende, Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, nikahın şahitliğini birlikte yaptı.
Dikkat çeken zamanlama!
"Şimşek DEVA Partisi'ne mi geçecek?" şeklindeki kulis bilgilerinden sonra gerçekleşen buluşmada, Şimşek ile Babacan'ın birlikte nikâh şahitliği yapmaları dikkat çekti.
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