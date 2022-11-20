  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Bülent Arınç, Cemil Çiçek! Nikahta buluştular..
Siyaset

Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Bülent Arınç, Cemil Çiçek! Nikahta buluştular..

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile TBMM eski başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AK Partili eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen'in nikâhında buluştu. Nikahın şahitliğini Şimşek ile Babacan'ın birlikte yapması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 10:12:00 - 2022-11-20 10:46:52
Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Bülent Arınç, Cemil Çiçek! Nikahta buluştular..

 yeniakit.com.tr 

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen'in nikah töreni dikkat çeken isimleri buluşturdu.

TBMM eski başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'in de hazır bulunduğu törende, Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, nikahın şahitliğini birlikte yaptı.

Dikkat çeken zamanlama!

"Şimşek DEVA Partisi'ne mi geçecek?" şeklindeki kulis bilgilerinden sonra gerçekleşen buluşmada, Şimşek ile Babacan'ın birlikte nikâh şahitliği yapmaları dikkat çekti.

Daha AK Parti’deyken neler yapmış neler! Fakıbaba'dan ikinci Ali Babacan vakası
Daha AK Parti’deyken neler yapmış neler! Fakıbaba'dan ikinci Ali Babacan vakası

Gündem

Daha AK Parti’deyken neler yapmış neler! Fakıbaba'dan ikinci Ali Babacan vakası

Ali Babacan'dan 'adaylık' şartı: Ortak aday çıkmazsa...
Ali Babacan'dan 'adaylık' şartı: Ortak aday çıkmazsa...

Siyaset

Ali Babacan'dan 'adaylık' şartı: Ortak aday çıkmazsa...

Yazıklar olsun sana! Ali Babacan'dan skandal Fincancı mesajı
Yazıklar olsun sana! Ali Babacan'dan skandal Fincancı mesajı

Gündem

Yazıklar olsun sana! Ali Babacan'dan skandal Fincancı mesajı

Somut örneklerle anlatıldı! Fincancı’yı savunan Ali Babacan’a ayar
Somut örneklerle anlatıldı! Fincancı’yı savunan Ali Babacan’a ayar

Gündem

Somut örneklerle anlatıldı! Fincancı’yı savunan Ali Babacan’a ayar

6’lı masaya ‘Rüya görmeyin’ çağrısı! Ali Babacan'ın paçaları tutuştu
6’lı masaya ‘Rüya görmeyin’ çağrısı! Ali Babacan'ın paçaları tutuştu

Siyaset

6’lı masaya ‘Rüya görmeyin’ çağrısı! Ali Babacan'ın paçaları tutuştu

Ali Babacan duyurdu! 6'lı Masa'dan tuhaf icraat
Ali Babacan duyurdu! 6'lı Masa'dan tuhaf icraat

Siyaset

Ali Babacan duyurdu! 6'lı Masa'dan tuhaf icraat

Meral Akşener'e şok sözler! Çarşı bu defa çok fena karışacak" target="_blank">
Ali Babacan'dan Meral Akşener'e şok sözler! Çarşı bu defa çok fena karışacak
Ali Babacan'dan Meral Akşener'e şok sözler! Çarşı bu defa çok fena karışacak

Siyaset

Ali Babacan'dan Meral Akşener'e şok sözler! Çarşı bu defa çok fena karışacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23