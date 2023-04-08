Ali Babacan kıvırınca böyle olunca! Deva Partisi’nde bir istifa şoku daha
Yedili Masa'da dört partinin seçime ortak listeden girmesine tepkiler istifa olarak yansırken bir haber de, DEVA Partisi'nin Selçuklu İlçe teşkilatından geldi. Teşkilat komple Deva Partisi’nden istifa etti.
Seçime sayılı günler kala ittifaklarda hareketlilik yaşanma devam ediyor. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı.
Bu kapsamda Yedili Masa'da 4 parti 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde CHP listesinden girecek.
Yaşanan bu gelişmeler partiler içerisinde yeni bir tepkiye sebep oldu.
Seçime kendi logolarıyla girmek isteyen teşkilat üyeleri tepkilerini dile getirdi.
Farklı kentlerde yapılan açıklamalarla tepkiler dillendirildi.
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Selçuklu İlçe teşkilatı istifa etti
Tepkilerden biri de DEVA Partisi içerisinden geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı'nın seçime logosuz girmeyi kabul etmesi teşkilatta istifaya sebep oldu.
DEVA Partisi'nin Konya'da bulunan Selçuklu İlçe Teşkilatı kendi logoları altında seçime girmeme kararına tepki göstererek istifa etti.
"DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı istifa ediyoruz"
Konuyla ilgili teşkilatın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
DEVA logomuzun oy pusulasında olmaması bizleri derinden etkilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar yer aldığımız DEVA partimizin kuruluş temellerine, yapılan söylemlerin uygun olmaması, liyakat ve istişare esasları dikkate alınmaksızın uygulamaya konması ve 3 yıldan beri süregelen tanıtım için gece gündüz çalıştığımız DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı DEVA partisinden Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.
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