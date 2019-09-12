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Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın Karadeniz yapılanmasını MHP'den istifa eden Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'ya verdiği öne sürüldü.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:55
Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi

Eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin Karadeniz yapılanmasını MHP'den istifa eden Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'nın üstlendiği iddia edildi. Bir diğer iddia ise, Usta'nın MHP'li bazı milletvekilleri ile görüşmeler yaptığı yönünde.

YeniÇağ'ın haberine göre, Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı yeni partide yer alması beklenen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın yeni partinin Karadeniz yapılanmasını üstlendiğini iddia etti. Karapıçak, "Usta ve ekibini tanıyoruz. Yeni partiye geçiş yapması da MHP'yi etkilemez" dedi. Ancak Samsun'da MHP'ye yakın kaynaklar, 31 Mart yerel seçimlerindeki Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sırasında Usta'ya MHP içerisinden destek verenlerin kendisi ile birlikte yeni partiye geçeceğini öne sürdü.

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"MHP'li isimlerle görüşüldü" iddiası

Erhan Usta'nın Ali Babacan öncülüğündeki yeni oluşumun Karadeniz yapılanmasını üstlenmesinin yanında, eski partisi MHP'den bazı milletvekilleri ile de görüşmeler yaptığı iddia edildi.Usta'nın görüşme yaptığı MHP'li isimlerin Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olduğu, ancak yeni parti teklifine de henüz net bir cevap vermediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:55
  1. Samsun
  2. Ali Babacan
  3. Ali Babacan yeni parti
  4. Erhan Usta yeni parti

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 2 dk önce
    Bu fitnecilere fırsat verme Allah ım
  • Bükücü Bükücü 5 dk önce
    Bunlar parti kurmuyorlar geçmişe ait eskicilik yapıyor
  • AHMETAHMET7 dk önce
    bu gazete Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bu kadar haberini yaparak ne yapmayı amaçlıyor? Neden bu kadar parlatıyorsunuz bu işe yaramazları? Akit gazetesine de mi sızıldı yoksa?

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