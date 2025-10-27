Ali Babacan, ilk defa Akit’te! Ali Karahasanoğlu yazdı...

ALİ KARAHASANOĞLU

AK Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. Ekonomiyi yönetti, Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Hani AK Parti ile yandaş olduğumuz şeklinde hedef gösteriliyoruz ya.

Samimi bir itirafta bulunayım.

1993’te çıkmaya başlayan Akit gazetesinin en başından bu yana içinde bulunan, yazı işleri müdürlüğünden hukuk sorumluluğuna kadar birçok görev yapmış olmama rağmen, AK Parti yönetiminde uzun yıllar bakanlık yapan Ali Babacan ile cumartesi gününe kadar hayatımda hiç yüz yüze gelmedim. Telefonla dahi konuşmadım.

Nerede yandaşlık?

Veya tersinden bakalım.

AK Parti penceresinden değerlendirelim.

Nerede kendisine yakın gazetelerle yakın temasta olmak?

Ne ben Sayın Ali Babacan’ın bakanlığı döneminde, “gazetemizin şu sorunu var” diyerek gidip bir görüşme yapmışım.

Ne de kendisi, “şu konuda kamuoyunu daha iyi bilgilendirebilmek için yardımınıza ihtiyacımız var” demiş.

Ama sol medyaya bakarsanız, kendilerinin CHP’li belediyelerle iç içe, sabah akşam görüşmeler için de olmalarından yola çıkarak, bize de aynı suçlamaları yapıyorlar.

Ben de, cumartesi günü Akit TV’de yayınlanan Kırmızı Masa programına katılan Ali Babacan ile hayatımda ilk defa yüz yüze görüştüğümü itiraf etmiş oluyorum.

Ali Babacan bakanlık döneminde görevini yapıyor.

Biz gazeteciliğimizi yapıyoruz.

Bırakın ülkeyi yönetmeyi, mahalli yönetimlerde iş başına gelen CHP’li isimler ise, görüyorsunuz gazetecilerle nasıl iş kotarıyorlar.

Sayın Babacan ile program öncesinde, kısa bir sohbet imkanı da bulduk.

Kendisi hakkında önceki tarihlerde, özellikle 2023 öncesindeki süreçte yaptığım sert eleştirilerden dolayı helallik de istedim.

Bu çerçevede, Sayın Ali Babacan’ın, Kırmızı Masada, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’a verdiği cevaplar da, bence çok önemliydi.

Olayların tam da bamtelini ilgilendiren, belki gazeteci olarak bizlerin de tam olarak yoğunlaşmamız gereken esas noktalar programda konuşuldu.

Tüm algı operasyonlarına rağmen, tezviratlara, kirli propagandalara rağmen, Sayın Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki değerlendirmesi gerçekten çok önemliydi.

Cümle şu: “Bakın benim Tayyip Bey’le ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var. Ben Tayyip Bey’in bu memleket sevgisinden de, Allah inancından da asla şüphe duymam.”

Aslında buraya bir nokta koyup, yazıyı da bitirmem gerekir.

Çünkü Ali Babacan’ın AK Parti’den ayrılıp farklı bir siyasi parti kurmasından bu yana kamuoyunda tartışılan husus bambaşka bir şey.

Sanki Ali Babacan, Tayyip Erdoğan’ın kendisiyle bir anlaşmazlığı varmış, ülke yönetimindeki yanlış işlerden direkt Sayın Erdoğan’ı sorumlu tutuyormuş gibi bir algı çalışması vardı.

Sayın Babacan bu konuda çok net açıklamasıyla samimi kanaatini tüm kamuoyuna aktardı.

“O zaman Ali Babacan, AK Parti’den niye ayrıldı” diyeceksiniz.

Sayın Babacan ona da cevap veriyor.

“Ama bizim anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği.”

Hiç kimse dört dörtlük değildir. Peygamberlerin dahi zelle dediğimiz hataları söz konusudur. Dolayısıyla bizim de, sizin de, Tayyip Erdoğan’ın da mutlaka hatası olmuştur. Ama önemli olan, ülke sevgisi ve yapılan işlerde Allah rızasını gözetmektir.

Bu noktada da, sayın Babacan’ın Tayyip Erdoğan lehine dürüstçe şehadetini, önemli buluyorum.