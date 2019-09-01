Ali Babacan için Çankaya’da ofis tutuldu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan ve ekibi partileşme için düğmeye bastı. Ankara'da ofis tutulurken, Aralık ayına kadar kadro verildi parti tüzüğü konusunda istişareler devam edecek.

Çankaya’da ofis tutuldu

Yeni Akit’in Babacan kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Çankaya Bilkent bölgesinde yeni bir yer tutuldu. Ali Babacan ve ekibinin çalışmalarını bu ofisten yürüteceği öğrenildi. Aralık ayına kadar görüşmelerini bu ofiste sürdürecekAli Babacan’ın parti tüzüğü ve programı içinde kadro sonrasında yoğun bir çalışma başlatacağı, parti isim ve amblemiyle ilgili alternatifler üzerinde çalışıldığı öğrenildi.