  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ali Babacan HDP'li dostlarından siyaseti iyi öğrenmiş(!) Adıyaman'da "Kürt sorunu" çıkışı
Siyaset

Ali Babacan HDP'li dostlarından siyaseti iyi öğrenmiş(!) Adıyaman'da "Kürt sorunu" çıkışı

Adıyaman'da konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP ile aynı dili kullanarak "Kürt sorunu" çıkışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 17:26:00 - 2022-12-04 17:50:52
Ali Babacan HDP'li dostlarından siyaseti iyi öğrenmiş(!) Adıyaman'da "Kürt sorunu" çıkışı

 Yeniakit.com.tr 

Adıyaman'da konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, özgürlüklerin önünün, bir dönem kendisinin de içinde olduğu AK Parti tarafından açıldığı Türkiye'de "Kürt sorunu" olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Babacan, "Sayın Erdoğan başlarda 'Kürt sorunu vardır ve benim de sorunumdur' diyordu. O zaman bizim de içinde olduğumuz hükümette samimi bir gayret oldu." dedi.

Babacan, Devlet Bahçeli'yi "Kürt düşmanı" olmakla suçladı:

Döndü dolaştı, bir yanına Bahçeli’yi, bir yanına Perinçek’i aldı. ‘Kürt sorunu diye bir şey yok kardeşim’ diyor. Bir tarafında Bahçeli, bir tarafında Perinçek olunca zaten diyeceği başka bir laf yok. Sayın Bahçeli Adıyaman’a en son ne zaman geldi? Ankara’da otururken konuşmak kolay. Esiyor, gürlüyor oradan.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23