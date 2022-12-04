Ali Babacan HDP'li dostlarından siyaseti iyi öğrenmiş(!) Adıyaman'da "Kürt sorunu" çıkışı

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Adıyaman'da konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, özgürlüklerin önünün, bir dönem kendisinin de içinde olduğu AK Parti tarafından açıldığı Türkiye'de "Kürt sorunu" olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Babacan, "Sayın Erdoğan başlarda 'Kürt sorunu vardır ve benim de sorunumdur' diyordu. O zaman bizim de içinde olduğumuz hükümette samimi bir gayret oldu." dedi.

Babacan, Devlet Bahçeli'yi "Kürt düşmanı" olmakla suçladı:

Döndü dolaştı, bir yanına Bahçeli’yi, bir yanına Perinçek’i aldı. ‘Kürt sorunu diye bir şey yok kardeşim’ diyor. Bir tarafında Bahçeli, bir tarafında Perinçek olunca zaten diyeceği başka bir laf yok. Sayın Bahçeli Adıyaman’a en son ne zaman geldi? Ankara’da otururken konuşmak kolay. Esiyor, gürlüyor oradan.