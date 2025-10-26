Ali Babacan’dan Akit’e ziyaret

YENİAKİT HABER MERKEZİ İSTANBUL

Mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor...

Bu kapsamda dün de DEVA Partisi Genel Başkanı, eski Dışişleri ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle Akit’i ziyaret etti.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada; Türkiye’nin iç ve dış gündemine dair geniş bir yelpazede fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede; Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ile Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında medya, siyaset, ekonomi ve toplumsal gelişmeler üzerine samimi bir sohbet ortamı oluşurken; Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik süreç, uluslararası ilişkiler, toplumsal dayanışma konuları ele alındı. Ziyaret sonunda karşılıklı iyi dilekler sunularak Türkiye’nin ortak geleceğine dair temenniler dile getirildi.

Kırmızı Masa’da her şeyi anlattı

Diğer yandan, DEVA Lideri Ali Babacan, Akit TV’de yayımlanan ve Muharrem Coşkun’un sunduğu Kırmızı Masa programına da konuk oldu.

Babacan, "1 Mart tezkeresi"nden, "Tayyip Erdoğan'ın vatanseverliği"nden şüphe etmediğine kadar birçok tespiti ile dikkat çekti. Babacan'ın kendisi ve ailesi hakkında bazı trollerin haksız isnatlarına verdiği cevaplar, canlı yayının en önemli dakikaları idi.