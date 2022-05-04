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Siyaset Ali Babacan çok fena gaza geldi! Tutmayın küçük enişteyi
Siyaset

Ali Babacan çok fena gaza geldi! Tutmayın küçük enişteyi

Seçimlere kendi parti ve logolarıyla gireceklerini açıklayan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fena gaza geldi. Babacan, "Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok" diyerek "paraşütsüz uçuşa geçtiğini" bir defa daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 12:42:00 -
Ali Babacan çok fena gaza geldi! Tutmayın küçük enişteyi

 

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan, partilerinin Ankara il teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. DEVA Partisi'nin 81 ilin tamamında bayramlaşma programı düzenlediğini söyleyen Babacan, partisinin seçim kararına ilişkin konuştu.

Babacan, "Ben her yerde açık açık söylüyorum. Çözersek biz çözeceğiz. Başka bir çözüm yok. Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok. DEVA Partisi'nin iktidarda olmadığı bir ülkenin sorunlarını çözme imkanı ve ihtimali yok. Bunu iyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

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