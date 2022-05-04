Ali Babacan çok fena gaza geldi! Tutmayın küçük enişteyi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eşi Zeynep Babacan, partilerinin Ankara il teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. DEVA Partisi'nin 81 ilin tamamında bayramlaşma programı düzenlediğini söyleyen Babacan, partisinin seçim kararına ilişkin konuştu.

Babacan, "Ben her yerde açık açık söylüyorum. Çözersek biz çözeceğiz. Başka bir çözüm yok. Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok. DEVA Partisi'nin iktidarda olmadığı bir ülkenin sorunlarını çözme imkanı ve ihtimali yok. Bunu iyi görüyorum" ifadelerini kullandı.