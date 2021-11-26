Ali Babacan casusluk şüphelisine sahip çıktı!

Yeni Akit Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kurucular Kurulu üyesi olan emekli asker Metin Gürcan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Kadın İçin Adalet Eylem Planı’nın kamuoyuna duyurulduğu, İstanbul İl Başkanlığı’nda Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen ve Hukuk ve Adalet Politikaları İstanbul İl Başkanı Av. Zerrin Baysal’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında konuşan Ali Babacan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Hukuki desteğimizle Metin Gürcan’ın yanındayız’

“Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine bugün Metin Gürcan’ın evinde arama yapıldı. Kendisi şu anda gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini almış durumdayız. Söz konusu soruşturmayla ilgili bizim hukukçu arkadaşlarımız konuyu çok yakından takip ediyor. Ben eşi Senem Hanım’la telefonda görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem ailesine olan desteğimiz hem de Metin Bey’e olan hukuki desteğimiz yoğun şekilde devam ediyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Bu gelişme eğer siyasi bir nitelikteyse, eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin üzerini örtmekse, bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz. DEVA kadrolarını asla yolundan alıkoyamaz. Eğer bu işin arkasında bir siyasi niyet varsa, siyasi motivasyonla yapılan bir iş ise, ki bu tür gelişmeler de olabiliyor biliyorsunuz, biz yolumuza devam ediyoruz. DEVA kadrolarını asla yıldıramazlar.”